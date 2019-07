Eerste Burger King van het Hageland opent in Diest Tom Van de Weyer

03 juli 2019

13u23 2 Diest Op de Leuvensesteenweg heeft de eerste Burger King van het Hageland de deuren geopend.

Het is de derde Burger King in Vlaams-Brabant, na de twee vestigingen langs de snelweg in Heverlee. Het is het eerste restaurant in België dat is gebouwd in de zogenaamde ‘paviljoen’-stijl.

Als je binnenkomt plaats je je bestelling op een scherm. Als je eten klaar is, haal je het af bij de balie. Bij de twee ‘freestyle’-automaten kan je 100 verschillende soorten frisdranken mengen. Binnen is plaats voor 120 gasten, op het terras buiten kunnen 40 klanten zitten. Er is ook een binnenspeeltuin. Het filiaal geeft werk aan 55 personeelsleden die allen uit Diest en omgeving komen.

“Ik begon als 15-jarige jobstudent bij een concurrerend restaurant in Eindhoven, waar ik me had opgewerkt tot manager”, zegt franchisenemer Bobby Nathoe. “Intussen woon ik al 19 jaar in België. In Sint-Truiden baat ik de brasserie Coffee & Deli’s uit. Toen Burger Brands zijn oog op Diest had laten vallen, zag ik mijn kans om filiaalhouder te worden van een hamburgerrestaurant.”

Burger Brands Belgium investeerde 1,2 miljoen in Diest. Het heeft de voorbije twee jaar in België al 25 Burger King-restaurants neergezet. Verdere uitbreiding volgt in Brussel en Gent, en ook het gebied tussen Antwerpen en Limburg wordt onderzocht.

De Burger King is elke dag open van 10.30 tot 23 uur en de drive-in is open tot middernacht.