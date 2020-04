Een schilderij en een dagboek als blijvende herinnering aan coronacrisis DDH

14 april 2020

15u41 0 Diest Amateurschilder en tekenaar Rachel Hottat maakte een werkje dat ze in naam van alle inwoners aan het AZ-Diest schenkt. Op die manier wil ze het personeel eren maar ook zorgen voor een blijvende herinnering aan de crisis. Om dezelfde reden houdt ze een dagboek bij van haar werk als poetshulp in de Diestse triagepost.

Rachel Hottat, werkneemster van de stad Diest, is in haar vrije tijd amateurschilder/tekenaar en zorgt nu mee voor het poetsen van de triagepost in Diest aan de Verversgracht.

Rachel maakte het schilderij als blijk van waardering voor wat het ziekenhuispersoneel doet in deze coronatijden. “Ik heb heel veel bewondering voor hun werk en ik vind dat dit niet genoeg kan worden onderstreept”, zegt ze. Ze overhandigde dinsdag haar werk, samen met burgemeester Christophe De Graef, aan verpleegkundig directeur Ann Vanden Bergh en algemeen directeur Ilse Van Asbroeck die blij zijn met de appreciatie. “In naam van alle inwoners en om een blijvende herinnering te hebben aan deze moeilijke tijden”, zegt Rachel.

Naast schilderen helpt Rachel waar ze kan in deze coronatijden en helpt ze bij het poetsen van de triagepost in Diest aan de Verversgracht. Ze houdt er zelfs een soort dagboek van bij waarvan ze flarden post op haar facebookpagina Zo schrijft ze bijvoorbeeld: “05h45: we beginnen aan onze dagelijkse poetstaak, alles ligt er nog rustig en verlaten bij. Nieuwe richtlijnen gekregen om alles optimaal te ontsmetten. We zijn ook voorzien van nieuwe overalls, knalgeel, kwestie van goed beveiligd te zijn. Maar wat een transpiratiepak, een hammam is er niets tegen maar we gaan door tot de laatste druppel”.

Net als met het schilderij wil ze zo een blijvende herinnering creëren van deze coronacrisis.