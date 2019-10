Een historische verjaardag: 400 jaar Gasthuiszusters Augustinessen in Diest Vanessa Dekeyzer

03 oktober 2019

16u28 2 Diest Dit jaar bestaan de Gasthuiszusters Augustinessen in Diest 400 jaar. Om deze historische verjaardag te vieren, kan je van 5 oktober tot 10 november een dubbele tentoonstelling bewonderen. Bezoek de historische tentoonstelling ‘400 jaar Gasthuiszusters te Diest’ in stadsmuseum De Hofstadt en ontdek de fototentoonstelling ‘De weg naar het licht’ in de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis.

Als je vroeger in Diest hulpbehoevend was, kon je terecht bij de Diestse armentafel. In 1619 reisden de Gasthuiszusters Augustinessen van Tienen, Catharina en Anna, naar Diest met paard en kar. Ze werden op 31 oktober 1619 warm onthaald in Diest en kregen de opdracht om het bestuur van het Groot Gasthuis over te nemen. De gasthuiszusters hebben 400 jaar lang de ziekenzorg in Diest mee gemaakt tot wat ze vandaag is.

Vier eeuwen lang hebben ze de zieken bezocht, de hongerigen gespijsd, de naakten gekleed en vreemdelingen onderdak geboden. Ze hebben het gasthuis laten evolueren tot een hospitaal en nog later tot een modern ziekenhuis. Om deze verjaardag te vieren, zet de stad Diest hen dit najaar in de kijker.

Wil je de Zusters persoonlijk feliciteren met hun levenswerk? Kom dan op zondag 27 oktober om 10.30 uur naar de feestelijke plechtige eucharistieviering in de Sint-Sulpitiuskerk, voorgegaan door Mgr. Van Houtte. Na de viering biedt de parochie een receptie aan in zaal Ons Tehuis. Iedereen is welkom.

Twee boeken

Ter gelegenheid van deze historische verjaardag en als huldebetoon worden ook twee boeken uitgegeven: De weg naar het licht van Ina Stabergh en Fred Jonckers en 400 jaar Gasthuiszusters te Diest door historicus Michel Van der Eycken. Alle info vind je op www.vierhonderd.be.