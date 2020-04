Eddy (67) mag als eerste coronapatiënt - onder luid applaus - de intensieve afdeling verlaten in AZ-Diest Dirk Desmet

15 april 2020

16u51 0 Diest De 67-jarige Eddy uit Langdorp mocht als eerste coronapatiënt de intensieve dienst van het AZ Diest verlaten en werd woensdag overgebracht naar de coronaverpleegafdeling. Het verplegend personeel maakte een erehaag voor hem en gaf hem een daverend applaus. Op intensieve liggen nog altijd vijf patiënten die er in kunstmatige coma worden gehouden en beademd.

Het leek alsof de zon eindelijk door de coronawolken kwam piepen toen de deuren van de intensieve afdeling in het AZ Diest, rond half twee woensdagmiddag, open zwaaiden en het verplegend personeel Eddy in zijn ziekenbed naar buiten rolden. Onder luid applaus van het personeel – die ook een erehaag hadden gevormd en zichtbaar geëmotioneerd waren – werd Eddy overgebracht naar de coronaverpleegafdeling waar hij verder kan herstellen. “Onderschat dit niet. Het is een werk van lange adem, want alle spieren hebben lange tijd geen inspanningen moeten leveren en daar moet nu aan gewerkt worden. Ademen gebeurt uiteindelijk ook door een spier, die nu opnieuw moet getraind worden”, legt hoofdarts Werner Spileers uit.

Met Eddy praten mochten we niet – de man is nog te zwak – maar zijn gelaatsuitdrukking verraadde de blijdschap in zijn hart en dat beaamt ook het verplegend personeel op de intensieve afdeling waar Eddy verbleef. Zij laten weten dat Eddy geëmotioneerd was net voor hij werd overgebracht naar de andere afdeling en erg onder de indruk was van het onthaalcomité. Anderzijds zou hij ook wat spijt hebben gehad omdat hij zich op de intensieve afdeling “veilig en beschermd” voelde.

Natuurlijk is dit een opsteker voor het volledige team. Anderzijds denk ik toch ook aan de vijf andere mensen die nog op intensieve liggen. Voor hen ziet de toekomst er voorlopig nog niet zo goed uit Hoofdarts Werner Spileers

Kunstmatige coma

Eddy werd een drietal weken geleden opgenomen in het ziekenhuis en testte positief op het coronavirus. De eerste week probeerden de artsen hem te beademen met een tube in de neus, maar dat bleek niet voldoende en dus besloten ze om hem in kunstmatige coma te brengen en hem aan een beademingsmachine te koppelen. “Wanneer de bloedwaarden van de patiënt het toelaten, kan het kunstmatig beademingsproces langzaam worden afgebouwd op een snelheid die de patiënt aankan. In het begin kan de beademingsmachine nog gedeeltelijk worden ingezet”, vertelt hoofdverpleegkundige Sylvie Hellemans, die natuurlijk blij is met deze eerste coronapatiënt die de intensieve dienst mag verlaten.

Ook hoofdarts Werner Spileers noemt het een opsteker voor het volledige team, maar heeft er gemengde gevoelens bij. “Natuurlijk is dit een opsteker voor mij en het volledige team. Anderzijds denk ik toch ook aan de vijf andere mensen die nog op intensieve liggen en hun familie. Voor hen ziet de toekomst er voorlopig nog niet zo goed uit. Toen de deuren van intensieve dicht gingen, dacht ik ‘het leven gaat verder en voor de vijf achter de deur is de strijd nog niet gestreden’. Daar moeten we toch bij stilstaan.”

Nog geen bezoek

Aangezien Eddy nog altijd op een coronagerelateerde afdeling moet verblijven, mag zijn familie hem nog niet bezoeken, maar videochatten en telefoneren mag en kan nu wel. Op de corona-afdeling van het AZ-Diest liggen een dertigtal patiënten. “Met de vijf patiënten op intensieve erbij, wil dat zeggen dat we hier zo’n 35 mensen hebben die besmet zijn met het virus. Voor een ziekenhuis als Diest, dat toch niet meteen het grootste van het land is, vind ik dat vrij veel”, gaat Spileers verder. Anderzijds is er voorlopig niemand van het medisch personeel besmet in het AZ-Diest.

Enkele uren later krijgen we vanuit de corona-afdeling nog te horen dat Eddy er intussen geïnstalleerd is en zeer blij is met zijn evolutie. Hij beseft blijkbaar zeer goed dat hij “van ver komt” en “veel geluk heeft gehad”, ook al is hij nog een beetje verward, maar dat is normaal. Blijkbaar was één van zijn prangende vragen aan de verpleegkundigen: “Waar en wanneer kan ik de beelden en de artikels zien?”, en dat is alvast bemoedigend.



