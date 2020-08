Dwars door het Hageland gaat door, maar zonder publiek aan start en finish DDH

13 augustus 2020

17u31 0 Diest Zaterdag wordt de wielerwedstrijd ‘Dwars door het Hageland’ gereden. De start is in Aarschot, de aankomst in Diest maar op beide plaatsen mag er geen publiek aanwezig zijn. Elders langs het parcours, dat ook via Scherpenheuvel-Zichem loopt, gelden strenge veiligheidsmaatregelen.

Woensdagmiddag zat organisator en ex-wielrenner Nick Nuyens een laatste keer samen met de 3 burgemeesters om te overleggen. In Aarschot starten de renners in de Demervallei, maar alles zal er volledig afgespannen zijn. Ook de aankomstplek op de Citadel in Diest gaat dicht voor het publiek.

In Scherpenheuvel-Zichem nam burgemeester Manu Claes ook extra maatregelen. “Wij organiseren al een ‘coronaproof’ markt rond de Citadel en bovendien is het lange weekend een trekpleister voor bedevaarders, daarom loopt het parcours wijd rond de stad. Anderzijds blijven we wel in beeld en zijn we blij dat we deel uitmaken van de omloop”.

Supporters die de koers toch liever niet op tv bekijken, mogen langs het parcours supporteren maar moeten een mondmasker op en een samenscholing van meer dan tien personen is niet toegestaan. Op het grondgebied van Aarschot geldt zaterdag zelfs een algemene mondmaskerplicht. De politie zal samen met de organisatie erop toezien dat iedereen zich aan de regels houdt. Er geldt ook een parkeerverbod op de plaatsen waar de renners passeren.