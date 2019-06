Dwars door het Hageland brengt toeschouwers op de fiets, verkeerschaos blijft uit Tom Van de Weyer

21 juni 2019

19u25 13 Diest Dwars door het Hageland zette vrijdag heel wat bewoners op de fiets, die op verschillende plaatsen de koers gingen bekijken. De verkeersmaatregelen van de stad Diest en de politiezone hebben geloond. De files van vorig jaar bleven uit. “Het was zelfs opvallend rustig op de ring”, zegt korpschef Jan Vanhauwere.

In Aarschot gaf burgemeester Gwendolyn Rutten het startschot van de koers op de Grote Markt. Tegelijk was er de opening van het culinaire weekend Fiesta Europa, maar het merendeel van de bezoekers was toch gekomen om de voorstelling van de renners te zien. “We wisten dat de koers hier vertrok, maar niet dat er ook kraampjes stonden met eten en drank. We nemen het er maar van”, klinkt het bij velen.

Nadat de renners uit Aarschot vertrokken waren, sprongen veel mensen zelf op de fiets. Stijn en Geert uit Rillaar bestuderen grondig het uurschema en stippelden uit op welke punten ze de koers zo vaak mogelijk kunnen tegenkomen. “Dat is onbegonnen werk”, verzekeren ons een paar oudere wielertoeristen. “Wij rijden gewoon door naar het wielerdorp in Zichem.” Anderen reden terug naar huis, waar de koers voor hun deur passeerde.

Nu het Grasboscafé in Molenstede dit jaar niet doorging was de enige publiekstrekker tussen Aarschot en Diest het wielerdorp bij de Maagdentoren in Zichem. De vzw Maagdentoren had er een tent en scherm neergezet. In de buurt vond je genoeg parkeerplaats, want de meeste bezoekers waren met de fiets gekomen. Wielertoeristen van De Knoet in Aarschot bezochten eerst de doortocht in de Grootbroekstraat in Langdorp en zijn dan naar Zichem gereden. De families Bellings en Laenens uit Zichem hebben de fiets van stal gehaald om naar de koers te kijken bij de Maagdentoren.

In Diest liep de aankomstzone op de Citadel vol publiek en ook de terrassen op de Grote Markt waren druk bezet. Langs het parcours echter stonden beduidend minder toeschouwers dan vorig jaar. Voor de live-uitzending op het grote scherm was de belangstelling pover.

De verkeerschaos van vorig jaar is uitgebleven. De stad had voorzorgen genomen door veel signalisatie te plaatsen en dat heeft geloond. “Het was opvallend rustig, zelfs op de Omer Vanaudenhovelaan”, zegt korpschef Jan Vanhauwere van politiezone Demerdal-DSZ. “De scholen hebben goed geanticipeerd door de leerlingen vroeger naar huis te laten vertrekken. De inwoners van Diest hebben de omleidingen en de adviezen van het stadsbestuur goed gevolgd. Er waren twee kleine ongelukken. In de Demerstraat raakte een toeschouwer gewond nadat hij werd aangereden door een renner die op het trottoir reed. Ook op de Citadel werd een seingever aangereden door een renner.”