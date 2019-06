Dwars door Hageland wordt een circuit tussen Aarschot en Diest Duracell Aarschot is nieuwe hoofdsponsor van de wielerwedstrijd op 21 juni Tom Van de Weyer

06 juni 2019

17u12 17 Diest Dwars door het Hageland rijdt dit jaar slechts door vier gemeenten. Organisator Nick Nuyens kiest resoluut voor Aarschot en Diest als de longen van zijn koers. De konijntjes van Duracell geven op vrijdag 21 juni het startschot.

De vierde editie vertrekt zoals gewoonlijk op de Grote Markt in Aarschot en komt na vier plaatselijke rondes in Diest aan op de Citadel. Daartussen liggen enkel de gemeenten Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem.

De lussen naar Tienen, Holsbeek en Tielt-Winge worden niet meer gemaakt. “Om de start in Aarschot en de passages op de Citadel te garanderen moesten we keuzes maken in het parcours”, zegt Nuyens. “De eerste twee edities hebben we goed samengewerkt met Tienen, maar om organisatorische redenen kunnen we niet het hele Hageland blijven bestrijken. Dan zouden we een koers van 300 kilometer hebben. We houden het bij 205 kilometer.”

Duracellfabriek

Nuyens onderstreept zijn keuze door het grootste bedrijf in Aarschot aan te trekken als nieuwe hoofdsponsor. Duracell bestaat 52 jaar en heeft 450 werknemers. Nadat de renners om 12.40 uur zijn vertrokken op de Grote Markt rijden ze naar de Duracellfabriek op de Nijverheidslaan, waar het officiële startschot wordt gegeven door het bekende konijn van Duracell. Het konijn zal hier en daar langs het parcours opduiken.

Nuyens gaf de wedstrijd in 2016 een heel nieuw imago door ze langs onverharde wegen te sturen en er een Vlaamse versie van de Strade Bianche van te maken. Dit jaar zitten er 17 stroken onverharde wegen bij, goed voor 39 kilometer. Nieuw in het parcours zijn het Prinsenbos in Scherpenheuvel en het Demerpad van Langdorp naar Aarschot. Ook langs de Demer in Zichem worden drie extra kilometers gereden.

De koers wordt zoals steeds live uitgezonden, maar dit keer door Sporza. De Scherpenheuvelse sportverslaggevers Michel Wuyts, Carl Berteele en Christophe Vandegoor wrijven zich in de handen.

Promotiefilm

Voor de Hagelandse gemeenten werd de koers een gedroomde promotiefilm om zich te tonen aan de rest van Vlaanderen. De stad Diest had een contract van vijf jaar om de aankomstlijn te trekken op de Citadel. “We bekijken voor het meerjarenplan of we dat contract in 2020 kunnen verlengen, want dit evenement brengt onze stad geweldig in beeld”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

Aarschots schepen van Sport Geert Schellens (sp.a) knikt. “Ook in ons schepencollege stel ik voor om zeker tot in 2025 de koers te ontvangen in Aarschot. De Demervallei is een ideale startplek. Op 15 juni vertrekt er de tocht voor wielertoeristen. En waarom zouden we niet overwegen om met dit parcours samen het Belgisch kampioenschap wielrennen binnen te halen?”

Op 21 juni wordt langs het parcours de nodige randanimatie voorzien. In Aarschot vindt Fiesta Europa plaats. Op de Citadel in Diest bouwt Kids on Wheels een kinderdorp. Dwars door het Hageland rijdt ook door de centrums van Rillaar, Bekkevoort, Zichem en Scherpenheuvel.