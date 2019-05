Duo laat vrouw met dun kleedje achter bij vriestemperaturen. Na val in gracht verkeerde ze even in levensgevaar Stefan Van de Weyer

22 mei 2019

15u15 1 Diest Twee mannen moesten zich woensdag voor de Leuvense strafrechter komen verantwoorden omdat ze op 25 februari 2018 in Diest poging doodslag op een vrouw zouden hebben gepleegd. Het duo liet die ochtend bij min twee graden een vrouw uitstappen uit hun wagen. Ze kwam in een gracht terecht en raakte zwaar onderkoeld. Volgens een wetsarts verkeerde ze even in levensgevaar door ernstige onderkoeling.

Het gezelschap, twee mannen en een vrouw, zou die avond zowel drugs als alcohol genuttigd hebben. Ze bevonden zich in dezelfde wagen. De vrouw werkte haar twee medepassagiers zodanig op de zenuwen dat ze rond twee uur ’s nachts stopten, haar lieten uitstappen en haar achterlieten bij vriestemperaturen. Ze had toen enkel een licht kleedje aan. Ze kwam in een gracht terecht, nadat ze door het ijs zakte. Ze raakte doorweekt en onderkoeld. Ze kon zelf uit het water raken en belde even verder bij een buurtbewoner aan. Die belde de hulpdiensten.

“De daders wisten maar al te goed wat ze deden. Nadat ze de vrouw achterlieten, reden ze nog verschillende keren langs die locatie. Volgens een wetsdokter verkeerde ze in levensgevaar. Voor de eerste beklaagde vraag ik een jaar cel en 800 euro boete, hij heeft al een strafblad van tien bladzijden. Hij verkeert in staat van wettelijke herhaling en werd eerder al veroordeeld voor diefstallen en wapenbezit. Voor zijn kompaan vorder ik tien maanden cel en 800 euro boete voor schuldig verzuim. Dit zijn ernstige feiten, het had veel erger kunnen aflopen”, wist de openbare aanklager. De advocaten van beide beklaagden betwistten de feiten. Vonnis op 19 juni.