Dronken passagier wil agenten helpen bij alcoholcontrole en mag zelf ontnuchteren in cel Kristien Bollen

16 december 2019

In de Schaffensestraat in Diest hield politie zondagnacht een alcoholcontrole. Een passagier was dermate dronken dat ze samen met ons het verkeer wou regelen. Nadat ze het toch te bont maakte mocht ze ontnuchteren in een politiecel.

Verder kregen drie bestuurders een rijverbod van drie uur, één bestuurder zes uur en twee bestuurders 15 dagen rijverbod.

Tijdens de controle van één van de voertuigen troffen de agenten ook nog een verboden wapen aan.