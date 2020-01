Dronken man tracht verkeer te regelen op eerste dag van het jaar Kristien Bollen

02 januari 2020

13u17 0

Demerdal-DSZ haalde woensdagochtend rond 5 uur een man van de rijbaan die in dronken toestand op de Nijverheidslaan in Diest het verkeer probeerde te regelen. De 24-jarige man mocht ontnuchteren in een politiecel.