Dronken man (38) stormt politiebureel binnen en bijt agent in hoofd Kristien Bollen

03 augustus 2020

16u05 32

Een 38-jarige man uit Diest kwam zaterdag rond 15.20 uur met zijn wagen tot aan het politiekantoor in Diest gereden. Hij liet zijn wagen met geopend portier voor de ingangspoort achter en kwam zonder mondmasker de onthaalruimte binnengestormd, begon te roepen en vertelde een onsamenhangend verhaal. De man was duidelijk onder invloed.

Omdat hij voor zichzelf en anderen een gevaar vormde, werd hij door de politie overmeesterd en opgesloten in een doorgangscel. Daarbij beet de man een agent in het hoofd. De agent is een week werkonbekwaam.

De man zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken wegens dronken sturen. Het parket gaf opdracht tot een medisch onderzoek waarna de man opgenomen werd in een instelling.