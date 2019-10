Dronken bestuurster betrokken bij ongeval met drie wagens Kristien Bollen

07 oktober 2019

18u24

In de Begijnenstraat in Diest kwam het zaterdagavond rond 20.30 uur tot een kop-staartaanrijding waarin drie voertuigen betrokken waren. Het voorste voertuig, bestuurd door een 53-jarige vrouw uit Diest, remde af om een haakse parkeerplaats links ten opzichte van haar rijrichting in te draaien. Haar achterligger, een 19-jarige man uit Diest, remde af. Zijn voertuig werd aangereden door zijn achterligger, waarop zijn voertuig op zijn beurt in aanrijding kwam met zijn voorligger. Het laatste voertuig werd bestuurd door een 58-jarige man uit Diest. De inzittenden van het middelste voertuig, zowel de bestuurder als de inzittenden (twee 20-jarige mannen uit Diest) raakten licht gewond. De inzittenden van het laatste voertuig, de bestuurder en een 55-jarige vrouw uit Diest, waren beiden onder invloed van alcohol. Beiden werden overgebracht naar het politiehuis. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.