Dronken bestuurder verliest rijbewijs voor vierde maal op nog geen jaar tijd Kristien Bollen

25 oktober 2019

15u51 0

Op Schoonaerde in Diest controleerde politie afgelopen nacht tussen 1 en 2 uur 17 voertuigen. Van alle gecontroleerde bestuurders legde één bestuurder een positieve ademtest (alcohol) af. Het rijbewijs van de 30-jarige man uit Diest werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Hij was pas terug in het bezit van zijn rijbewijs sinds afgelopen maandag, 21 oktober. Het is de vierde maal dit jaar dat zijn rijbewijs wordt ingetrokken voor de duur van 15 dagen.