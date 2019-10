Dronken bestuurder valt in slaap achter stuur Kristien Bollen

07 oktober 2019

18u27 2

De politie werd zondagavond rond 22.30 uur in kennis gesteld van een stilstaand voertuig met draaiende motor in de Overstraat in Diest. Tijdens de controle bleek dat de bestuurder nog achter het stuur zat en sliep. De 57-jarige man uit Diest legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.