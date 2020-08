Dronken bestuurder rijdt auto stuk en mag ontnuchteren in cel Kristien Bollen

12 augustus 2020

16u58 1

De politie Demerdal-DSZ kreeg dinsdag rond 13 uur een oproep dat een dronken man met zijn wagen vertrok ter hoogte van het station in Diest. In de Lazerijstraat trof de politie een rokend voertuig aan met een 56-jarige man uit Diest achter het stuur. Blijkbaar was de versnellingsbak van de wagen verbrand zodat hij niet meer verder kon rijden. De bestuurder bleek dermate dronken dat een ademtest onmogelijk was en er een bloedstaal moest genomen worden. Hij werd dan ook ter ontnuchtering opgesloten. Het rijbewijs werd door het parket onmiddellijk ingetrokken .