Dronken bestuurder ramt paaltje en mag rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen Kristien Bollen

29 december 2019

12u30 0

Een 25-jarige man uit Lubbeek raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht een paaltje op een parking op de Leuvensesteenweg in Diest. Hij was onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.