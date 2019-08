Dronken bestuurder maakt brokken en raakt gewond Kristien Bollen

19 augustus 2019

15u53

Op de Commissaris Neyskenslaan in Diest gebeurde zaterdagmiddag rond 13.30 uur een verkeersongeval. De bestuurster van een wagen verloor de controle over haar voertuig en reed eerst tegen de zijkant van een voertuig om vervolgens tegen een geparkeerd voertuig te rijden. Hierdoor was de volledige rijbaan versperd met verkeerschaos als gevolg. De 25-jarige vrouw uit Roermond (Nederland) legde een positieve ademtest (alcohol) af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis.