Dronken bestuurder laat hond uit (en politie moet die vangen)

23 augustus 2019

Op de Hezestraat te Diest merkte politie donderdagochtend rond 9 uur een voertuig op dat op het fietspad achtergelaten was met draaiende motor én met alle persoonlijke spullen van de bestuurder in de wagen. De man probeerde zijn hond terug op te pakken die in de buurt van zijn wagen ronddoolde. De 48-jarige man uit Tessenderlo legde echter een positieve ademtest (alcohol) af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. De agenten slaagden er in om de hond te vangen.