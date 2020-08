Dronken bestuurder belandt in gracht Kristien Bollen

31 augustus 2020

18u24 3

In de Nieuwe Dijkstraat in Diest is zaterdag rond 0.15 uur een bestuurder de controle over zijn wagen verloren. Het voertuig kwam vervolgens in de gracht terecht. De 39-jarige bestuurder uit Diest kon zichzelf uit zijn wagen bevrijden en had geen medische verzorging nodig. Hij legde wel een positieve ademtest af. Het voertuig diende getakeld te worden.