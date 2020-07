Drive-in proclamatie in retrostijl bij De Prins in Diest DDH

14u42 1 Diest De zesde en zevendejaars van De Prins in Diest kregen ‪dinsdagavond‬ een proclamatie in drive-in stijl en met heel wat knipogen naar de seventies. In totaal werden zo’n 150 leerlingen geproclameerd in vier shiften, goed voor 23 klassen, zowel van de campus Antwerpsestraat als Boudewijnvest. De ceremonie konden ze elk vanuit hun eigen wagen volgen en de speeches kregen ze via een radiofrequentie te horen.

Teamcoach Kenny Peeters (40) zag alvast dat het goed was en dat iedereen van het event genoot. “We hadden een groot podium op het grasveld gezet en parkeerwachters begeleidden de auto’s naar hun plek. We wilden de sfeer van de film Grease oproepen en dat is ons aardig gelukt. We droegen ook zo van die roze jasjes, zoals de Pink Ladies in de film. De oldtimerclub van Schaffen zorgde voor enkele prachtige auto’s en enkele leraars parkeerden hun ‘old timers’ ook op de parking als extra decorstuk”.

Iedereen kreeg een goodiebag per auto met daarin een fles cava, fruitsap, chips, een instructieblad en een afstudeerhoedje. “De glazen moesten ze zelf meebrengen maar op die manier was het toch feestelijk. De directie en community leerkrachten hielden de ceremonie vanop het podium en een zesdejaarsleerling speelde een nummer op zijn tuba. Dat was best een kippenvelmomentje, zeker wanneer iedereen aan het einde luid ging toeteren als alternatief applaus. Echt heel lang konden we de ceremonie niet maken want we moesten ze vier keer doen, maar ik denk dat iedereen er toch van genoten heeft. Aan het einde maakten we van elke leerling nog een polaroid die hij/zij mee naar huis kreeg, samen met het diploma. Ik ben heel blij dat we dit hebben georganiseerd voor hen want dat ceremoniële is toch wel belangrijk en maakt het afsluiten van hun secundair onderwijs net mooier. Er zijn best wat traantjes gevloeid hoor”, besluit Kenny lachend.