Drive-in en bubbeltenten voor proclamatie bij Adite scholengroep DDH

25 juni 2020

17u09 1 Diest Een aantal scholen van de Adite scholengroep zijn wel heel creatief aan de slag gegaan om voor hun laatstejaars toch een feestelijk einde te organiseren. Zo bijvoorbeeld wuiven ze de leerlingen in De Prins uit met een drive-in en slapen de laatstejaars van basisschool De Hoogvlieger in eigen bubbeltenten.

Door de coronamaatregelen kan een traditionele proclamatie dit jaar niet doorgaan maar bij Adite wilden ze toch iets organiseren voor hun laatstejaars. “Scholen mogen maar honderd mensen uitnodigen op de proclamatie. Die moeten dan ook nog eens anderhalve meter afstand kunnen bewaren en binnen hun eigen contactbubbel blijven. Concreet moeten we 10 m² per persoon voorzien. Dat alles maakt het voor scholen onmogelijk om een klassieke proclamatie te houden”, legt algemeen directeur van de Aditegroep Gert Van Passel uit.

Niet dezelfde faciliteiten

Maar niet getreurd want de scholengroep komt voor elke school met een of andere oplossing. “Het was voor alle leerlingen een bijzonder schooljaar”, gaat Van Passel verder. “Zeker voor de laatstejaars heeft de coronacrisis een grote impact gehad. Zij keren immers in september niet meer terug naar hun oude school en klasgroep. In elk van onze scholen komt er een aangepaste plechtigheid maar wat precies is sterk afhankelijk van elke school. We moeten rekening houden met het aantal te proclameren leerlingen, de grootte van het schooldomein en de mogelijkheid om bij slecht weer naar binnen uit te wijken. Niet alle scholen hebben daartoe dezelfde faciliteiten, wat maakt dat er nogal wat diversiteit in de organisaties zit”.

De Prins in Diest bijvoorbeeld organiseert een drive-in, waarbij elk gezin in de eigen autobubbel de plechtigheid kan volgen op de autoradio en er wordt een feestpakketje voorzien voor elke auto. Basisschool De Hoogvlieger organiseert dan weer een sleep-over voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Elke leerling krijgt als afscheidscadeau een eigen tentje, dat meteen kan gebruikt worden om Coronaproof te overnachten op school.