Drie minderjarigen willen inbreken in wagen en slaan ruit in Kristien Bollen

27 augustus 2019

18u03 3

Politie Demerdal-DSZ werd maandagnamiddag omstreeks 16.30 uur in kennis gesteld van een poging inbraak in een voertuig op de parking van het domein Halve Maan, gelegen op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest. Drie minderjarige jongeren werden door medewerkers van het domein De Halve Maan staande gehouden nadat ze een ruit van een wagen hadden ingeslagen. De drie minderjarigen werden meegenomen voor verhoor. Eén dader, een 17-jarige jongen uit Grimbergen, mocht na verhoor beschikken. De twee andere daders, respectievelijk een 17-jarige en een 16-jarige jongen, beiden uit Etterbeek, werden van hun vrijheid beroofd en dienen voorgeleid te worden bij de jeugdrechter te Brussel.