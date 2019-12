Drie bestuurders vergeten Bob en krijgen rijverbod van zes uur Kristien Bollen

23 december 2019

Op de Kluisbergstraat in Diest betrapte politie afgelopen weekend een 49-jarige man uit Zichem die onder invloed van alcohol reed. De bestuurder kreeg een inhouding van het rijbewijs voor zes uur. Wat later betrapte de agenten op de Leuvensesteenweg in Diest een 24-jarige man uit Beringen die eveneens wat te diep in het glas had gekeken. Ook hij kreeg een rijverbod van zes uur. Ook in de Schaffensestraat liep er een bestuurder tegen de lamp. Een38-jarige vrouw uit Vorst legde een positieve ademtest af en kreeg een rijverbod van zes uur.