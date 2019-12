Drie bestuurders onder invloed en één zonder rijbewijs geseind voor diefstal Kristien Bollen

16 december 2019

Politie Demerdal controleerde in de nacht van zaterdag op zondag op Schoonaerde in Diest 245 bestuurders. Een 48-jarige man uit Tielt-Winge en een 58-jarige man uit Diest hadden ietsje te diep in het glas gekeken en kregen een inhouding van het rijbewijs voor drie uur. Een bestuurder uit Paal legde een positieve alcoholtest af en kreeg een rijverbod van zes uur. Een bestuurder van Roemeense nationaliteit, was geen houder van een rijbewijs. Het voertuig van de man werd geïmmobiliseerd. Hij stond bovendien geseind met betrekking tot een diefstal. Hij werd overgedragen aan de collega’s van de PZ Basse-Meuse.