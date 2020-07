Drie aanhoudingen na ontdekking cannabisplantages



Kristien Bollen

24 juli 2020

17u44 0 Diest De recherche van politiezone Demerdal deed sinds april 2020 onderzoek naar de aanwezigheid van professionele cannabisplantages in hun zone. Uit informatie was naar voor gekomen dat een voormalige inwoner van Diest op zijn oude adres een plantage zou uitbaten en dat er bindingen zouden zijn met een plantage in Scherpenheuvel-Zichem.

Op 15 en 16 juli voerde de lokale recherche huiszoekingen uit in onder meer Diest, Heusden-Zolder en Scherpenheuvel-Zichem. Dit gebeurde samen met leden van de dienst interventie en met ondersteuning van de federale gerechtelijke politie Leuven. In een leegstaande woning in Diest vond men een professionele cannabisplantage met 190 planten die klaar waren om geoogst te worden. In een woning in Scherpenheuvel-Zichem bevond zich een plantage met 85 cannabisplanten. Op de zolderverdieping werd ook alles in gereedheid gebracht om een plantage te bouwen. Bij de huiszoekingen werden drie personen gearresteerd. Ze verschenen voor de onderzoeksrechter die hen onder aanhoudingsmandaat plaatste.