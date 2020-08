Domo-Buddyproject zoekt vrijwilligers Kristien Bollen

21 augustus 2020

17u27 0 Diest Word jij een buddy? Diest is op zoek naar vrijwilligers die een Buddy willen worden ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Infosessie voor geïnteresseerden op donderdag 10 september. Word jij een buddy ?

Wat is een Buddy?

Het Buddyproject is een initiatief van Domo vzw, OCMW Diest, CAW Diest, Lokaal Overleg Platform (LOP) en Huis van het Kind. “Met het Buddyproject bieden we laagdrempelige, ondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar en aanstaande gezinnen. Met de één op één aanpak willen we: talentontwikkeling bij jonge kinderen bevorderen; het isolement van kwetsbare gezinnen doorbreken en hun netwerk versterken; en ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken en zo voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk worden” zegt Karin Feremans van Domo vzw.

Hoe ?

Als buddy ga je bij een gezin aan huis om de ouders te ondersteunen bij de opvoeding van de kinderen, hun sociaal netwerk te versterken, wat administratieve steun te bieden of een leuke vrijetijdsbesteding te vinden. Je maakt je één keer per week vrij om naar het gezin te gaan. Na een inleidende vorming kan je aan de slag!

Word jij Buddy in Diest?

Heb je interesse om een buddy te worden? Schrijf je dan in voor het infomoment en kom alles te weten over het buddyproject in Diest. Na een inleidende vorming en de perfecte match gevonden te hebben kan je aan de slag als buddy in een gezin! Schrijf je in op de online-infovergadering op donderdag 10 september om 19.30 uur via diest@domovzw.be.

Praktisch

Wanneer? Donderdag 10 september 2020 om 19.30 uur (online)

Inkom? Gratis, inschrijven via diest@domovzw.be

Meer info www.domovlaanderen.be of diest@domovzw.be