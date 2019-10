Digitale bibliotheek moet kinderen leren lezen Vanessa Dekeyzer

30 oktober 2019

17u50 0 Diest De bibliotheek in Diest zet in op een ruim aanbod aan digitale manieren om kinderen te laten lezen. Zo zijn er de E-fundels voor kinderen, digitale prentenboeken en eerste leesboeken (AVI-boeken), uitgebreid met animatiefilmpjes, educatieve spelletjes en oefeningen.

En via je ‘Mijn Bibliotheek’-account krijg je snel en gratis toegang tot verschillende digitale publicaties, zoals De Standaard, Het Nieuwsblad, Knack, Humo, Wablieft en Metro. Het krantenarchief kan je raadplegen op school, thuis in de bib en overal op je mobiel toestel. Het bevat alle kranten- en tijdschriftenartikels met twee dagen vertraging. In de bib zelf kan je de digitale dag- en weekbladen van de laatste zeven publicatiedagen doorbladeren in de krantenkiosk.

Meer info vind je op diest.bibliotheek.be.