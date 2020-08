Digitaal loket voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang



Kristien Bollen

28 augustus 2020

16u59 2 Diest Vanaf 1 september zal er voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang een digitaal loket beschikbaar zijn. Samen met Interleuven en verschillende andere gemeenten in Vlaams-Brabant werkt Diest mee aan dit digitale platform, dat voor het eerst op zo’n grote schaal wordt opgezet.

Het vraag van de ouders wordt geregistreerd en gekoppeld aan het aanbod. Ouders kunnen zich dus in één keer inschrijven bij verschillende opvanginitiatieven en moeten niet langer elk opvanginitiatief afzonderlijk contacteren. De toewijzing van beschikbare opvangplaatsen gebeurt wel nog steeds door het ‘individuele’ opvanginitiatief, zodat de eigenheid van elke voorziening behouden blijft.

Doelstellingen

Door het bundelen van alle aanvragen kan het digitale loket er mee voor zorgen dat opvanginitiatieven zich meer kunnen toeleggen op hun kerntaken. Het project geeft de stad Diest de kans om een objectieve weergave te krijgen over het bestaande tekort in kinderopvang. Nu schrijven ouders hun kinderen vaak op meerdere plaatsen in, waardoor er een vertekend beeld ontstaat.

Vanaf 1 september kunnen ouders die op zoek zijn naar kinderopvang voor baby’s en peuters terecht op deze website.