Dieven willen inbreken in woning in aanbouw maar raken niet binnen Kristien Bollen

22 november 2019

In de Lazarijstraat in Diest stelde men donderdagnamiddag rond 15.30 uur een inbraak vast in een woning in aanbouw. De daders pleegden braak op de voordeur maar slaagden er niet om deze open te breken. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.