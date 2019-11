Dieven viseren scholen Kristien Bollen

06 november 2019

16u43 2

In een school op de Felix Allenstraat in Diest stelde men dinsdagochtend een inbraak vast. De daders braken een raam open en drongen zo binnen. Het is niet duidelijk of er iets ontvreemd werd.

Ook in een school op de Vissersstraat in Diest stelde men die ochtend een inbraak vast, dieven gingen op dezelfde wijze te werk en forceerden een raam om de school binnen te dringen. Ze slaagden er niet in om de deur van het secretariaat openen te breken. Ook hier is het niet duidelijk of er iets ontvreemd werd