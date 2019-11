Dieven stuiten op lege kassa Kristien Bollen

18 november 2019

19u36 0

Een beveiligingsagent stelde tijdens zijn controle zondagochtend rond 5 uur vast dat er ingebroken was in een bedrijf op de Nijverheidslaan te Diest. De daders braken in langs een achterdeur. Ze doorzochten de kassa, maar deze was leeg. Daarop vertrokken de dieven zonder iets mee te nemen.