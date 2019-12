Dieven stelen wisselgeld Kristien Bollen

16 december 2019

18u56 0

In een handelszaak langs de Nijverheidslaan in Diest stelde men zondag rond 12.30 uur vast dat er werd ingebroken. De daders braken in langs de voordeur, doorzochten de zaak en stalen er een doosje met wisselgeld.