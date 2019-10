Dieven stelen werkmateriaal uit garagebox Kristien Bollen

22 oktober 2019

18u29 1

De eigenaar van een garagebox in de buurt van de Schaffensestraat in Diest stelde maandagochtend rond 8 uur vast dat er ingebroken was. De daders pleegden braak op de poort. Ze namen verscheidene werktuigen mee.