Dieven stelen radio uit jeugdlokaal Kristien Bollen

14 augustus 2020

17u14 2

In de J. Sweygersstraat in Deurne bij Diest stelde men donderdag vast dat een raampje was stukgeslagen van het jeugdlokaal. Een radio die onder het raam stond werd meegenomen. De politie stelde een proces-verbaal op.