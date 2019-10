Dieven stelen materiaal op werf Kristien Bollen

22 oktober 2019

18u29 0

Een werknemer stelde maandagochtend rond 8.30 uur vast dat er was ingebroken in een appartement op de Ketelstraat in Diest. Er zijn momenteel renovatiewerken aan de gang en de daders zijn vermoedelijk langs de stelling omhoog geklommen en via een opening van een raam naar binnen gegaan. In het appartement werd een breekhamer en ledlamp met accu gestolen.