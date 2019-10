Dieven stelen kluis met inhoud Kristien Bollen

28 oktober 2019

13u24 1

In een zaak in de Rodestraat in Diest stelde een werknemer zaterdagochtend vast dat er werd ingebroken. De daders drongen de zaak binnen via een raam op de eerste verdieping. Uit de bureaus namen ze een kluis met inhoud mee.