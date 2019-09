Dieven stelen geldlade van broodautomaat Kristien Bollen

27 september 2019

19u12 0

Aan de Halensebaan in Diest stelde men donderdagmiddag rond 13 uur vast dat er ingebroken was in een broodautomaat. De daders stalen de geldlade uit de automaat. Dit feit maakt vermoedelijk deel uit van een reeks van diefstallen die de dag voordien plaatsvonden. De lokale recherche onderzoekt deze feiten.