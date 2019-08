Dieven stelen audio-box uit caravan en fiets uit tuin Kristien Bollen

29 augustus 2019

18u27 0

Op Wezelbaan in Diest stelde men woensdagvoormiddag rond 10.45 uur vast dat er ingebroken was in een caravan die in de tuin stond van een woning. De deur van de caravan werd geforceerd en er werd een bluetooth audio-box en een e-sigaret ontvreemd. Uit de tuin werd een fiets gestolen.