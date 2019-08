Dieven slaan schuifdeur in en gaan aan de haal met kassa Kristien Bollen

21 augustus 2019

16u21 4

De eigenaar van een handelszaak gelegen op de Halensebaan in Diest stelde dinsdagochtend rond 8.30 uur vast dat er was ingebroken in zijn zaak. Inbrekers hadden de glazen schuifdeur ingeslagen met behulp van een riooldeksel. De handelszaak werd betreden en het geld uit de kassa werd gestolen. Op camerabeelden was te zien dat de feiten zich omstreeks 2 uur hebben voorgedaan.