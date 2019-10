Dieven raken woning niet binnen Kristien Bollen

10 oktober 2019

11u40 2

Een bewoner van een huis in de Mariëndaalstraat in Diest stelde woensdagnamiddag rond 15 uur vast dat er getracht werd in te breken. De daders pleegden braak aan de voordeur maar slaagden er niet in om de woonst te betreden.