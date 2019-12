Dieven proberen horecazaak binnen te breken Kristien Bollen

30 december 2019

De uitbater van een horecazaak op de Vleugtstraat in Diest stelde zondagochtend om 9.30 uur vast dat men gepoogd had in te breken. De daders braken het cilinderslot af van de achterdeur doch lukten er niet in om het pand te betreden.