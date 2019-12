Dieven forceren raam om woning binnen te dringen Kristien Bollen

18 december 2019

15u58 8

Een bewoner van een huis in de Galgeveldstraat in Diest stelde dinsdag rond 21.30 uur vast dat er ingebroken werd in de loop van de dag. De daders braken in langs een raam aan de zijgevel. Wat er gestolen werd, is op dit moment nog niet duidelijk.