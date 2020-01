Dieven forceren raam en dringen horecazaak binnen Kristien Bollen

06 januari 2020

10u06 0

Politie kreeg zondagochtend rond 3 uur kennis van het feit dat er ingebroken werd in een horecazaak op de Vervoortplaatst te Diest. Er werd een raam opengebroken. Het is niet duidelijk of er iets ontvreemd werd.