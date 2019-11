Dieven forceren raam en doorzoeken woning Kristien Bollen

20 november 2019

11u53 6

Een bewoner van een huis op het Drie Lindekenserf in Diest stelde bij zijn thuiskomst rond 18 uur vast dat er ingebroken werd. De daders braken in langs een raam aan de zijkant van de woning en doorzochten de woning. Wat de inbrekers precies konden buit maken, is op dit moment nog niet duidelijk.