Dieven doorzoeken handelszaak Kristien Bollen

22 juni 2019

15u30 3

Een leverancier van een handelszaak op de Leuvensesteenweg in Diest stelde vrijdagochtend rond 7 uur vast dat de toegangsdeur van de handelszaak geforceerd was en dat de ganse winkel doorzocht was. Het is niet duidelijk wat er meegenomen werd.