Dieven doorzoeken burelen bedrijf Kristien Bollen

09 juli 2019

16u16 0

In een bedrijf op het industrieterrein in Webbekom stelde men maandagochtend rond 7 uur vast dat er ingebroken was. De daders braken in langs een aanbouw en drongen zo het hoofdgebouw binnen. In het gebouw braken de daders verschillende deuren open. Ze doorzochten er verschillende kantoren. Op het eerste gezicht is het echter niet duidelijk of de daders iets ontvreemdden.