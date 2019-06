Dieven breken studio in maar stelen niets Kristien Bollen

04 juni 2019

De bewoner van een studio in de Michel Theysstraat in Diest stelde maandag rond 16.30 uur een inbraak in haar woonst, nadat ze enkele dagen was weggeweest. De voordeur van haar studio was opengebroken. Op het eerste zicht was er niets ontvreemd.