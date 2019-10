Dieven breken raam open om woning binnen te dringen Kristien Bollen

23 oktober 2019

17u32 0

Een bewoonster van een huis in de Salviastraat in Diest stelde dinsdagmiddag rond 12 uur vast dat er was ingebroken. De daders braken een raam open en doorzochten de ganse woning. Het nadeel is nog niet gekend.