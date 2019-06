Dieven breken in in marktwagen via dak van garage Kristien Bollen

11 juni 2019

Een bewoner van een huis in de Baanhuisstraat in Diest stelde zondagnamiddag rond 14 uur vast dat er ingebroken was in zijn garage en in zijn geparkeerde marktwagen. De daders pleegden braak op de toegangsdeuren van de garage maar konden op die manier niet binnen dringen. Daarop braken de dieven binnen langs het dak van de garage. In de garage braken de daders in, in de marktwagen. Het is nog niet duidelijk wat er meegenomen werd.