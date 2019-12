Dieven breken binnen via dak bij Vanden Borre en maken voor 25.000 euro aan gsm’s en fototoestellen buit Kristien Bollen

18 december 2019

19u24 6

In de electrozaak Vanden Borre in Diest hebben dieven vannacht ingebroken. En dief klom mogelijk met een ladder op het dak waarin die een gat maakte om zo de zaak binnen te dringen. Hierop trad iets voor vijf uur het inbraakalarm in werking. Uit de bewakingsbeelden blijkt dat de dader zich er niet aan stoort en meteen naar de toonbank met gsm’s loopt en alle toestellen hiervan weet mee te graaien. Ook werden er nog twee reflex-camara’s gestolen. De omvang van de buit bedraagt ongeveer een 25.000 euro. De hele inbraak duurde nog geen twee minuten. Toen nog eens amper twee minuten later de politie arriveerde was de dief reeds gevlucht. Mogelijk was er nog een tweede dader betrokken bij de inbraak. Voorlopig ontbreekt ieder spoor naar hen.